Кулеба назвал представителей ЛДНР марионетками и заявил, что переговоры с ними невозможны

20:03 27 Апрель Киев, Украина

 Представители "ДНР" и "ЛНР" являются российскими марионетками и переговоры с ними президент Украины вести не намерен, его цель - полноценный саммит нормандской четверки.
 
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World во вторник, 27 апреля.
"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.
На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, Кулеба ответил: "Будем надеяться".

Министр добавил, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Путиным напрямую. Главной целью Украины является проведение нормандского саммита, но так как Путин избегает участия в нем, Зеленский готов провести с ним личную встречу.
"Наша главная цель - иметь полноценный саммит нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - подчеркнул Кулеба.
В то же время об объявленном отводе войск РФ от украинской границы Кулеба сказал, что "передислокация не означает полной деэскалации".
"Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги с нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова", - подытожил Кулеба.