Кулеба назвал представителей ЛДНР марионетками и заявил, что переговоры с ними невозможны

20:03 27 Апрель Киев, Украина

Представители "ДНР" и "ЛНР" являются российскими марионетками и переговоры с ними президент Украины вести не намерен, его цель - полноценный саммит нормандской четверки.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World во вторник, 27 апреля.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, Кулеба ответил: "Будем надеяться".



Министр добавил, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Путиным напрямую. Главной целью Украины является проведение нормандского саммита, но так как Путин избегает участия в нем, Зеленский готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - подчеркнул Кулеба.

В то же время об объявленном отводе войск РФ от украинской границы Кулеба сказал, что "передислокация не означает полной деэскалации".