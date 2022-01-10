Кулеба назвал представителей ЛДНР марионетками и заявил, что переговоры с ними невозможны

Представители "ДНР" и "ЛНР" являются российскими марионетками и переговоры с ними президент Украины вести не намерен, его цель - полноценный саммит нормандской четверки.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World во вторник, 27 апреля.
На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, Кулеба ответил: "Будем надеяться".
Министр добавил, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Путиным напрямую. Главной целью Украины является проведение нормандского саммита, но так как Путин избегает участия в нем, Зеленский готов провести с ним личную встречу.
Министр добавил, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Путиным напрямую. Главной целью Украины является проведение нормандского саммита, но так как Путин избегает участия в нем, Зеленский готов провести с ним личную встречу.
В то же время об объявленном отводе войск РФ от украинской границы Кулеба сказал, что "передислокация не означает полной деэскалации".
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