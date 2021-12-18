Кулеба и Столтенберг обсудили "масштабную концентрацию" сил РФ вблизи Украины

16:18 15 Ноябрь Киев, Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее.

"НАТО внимательно следит за масштабной и необычной концентрацией российских сил вблизи границ Украины", - заявил Столтенерг во время совместной пресс-конференции с Кулебой после встречи.

Он призвал Россию увеличить прозрачность военных маневров, "предотвратить эскалацию и уменьшить напряжение".

"Любые дальнейшие провокации, или агрессивные действия России будут представлять значительную обеспокоенность", - добавил глава НАТО на пресс-конференции .

Он подтвердил, что страны НАТО единодушно осуждают поведение России по поводу незаконной аннексии Крыма, а также поддержку Россией боевиков на Донбассе.



Столтенберг выразил поддержку украинской территориальной целостности и суверенитету.



В своих ремарках после встречи Кулеба заявил, что военные маневры России, использование мигрантов в качестве оружия на границе Польши и Литвы с Беларусью и дезинформация – это все элементы российской гибридной войны против Европы и Евроатлантической общины.



Накануне генсек НАТО прокомментировал вопросы членства Украины в Альянсе. В интервью Axios Столтенберг заявил, что пока у стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины. Он также отметил, что членство в НАТО подразумевает соответствие стандартам Альянса.



Перед визитом в Брюссель на прошлой неделе Кулеба провел переговоры с чиновниками в Вашингтоне.



США подтвердили свою поддержку повышению статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, говорится в Хартии стратегического партнерства Украина – США, подписанной по результатам визита Кулебы в Вашингтон.



В ходе визита госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед российской аргессией.

«Преданность США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема, - заявил госсекретарь США после встречи с Кулебой. – Сегодня я снова это повторил. Эта позиция не изменится. Мы поддерживаем Украину».

Визиты Кулебы в США и Европу проходят на фоне сообщений о накоплении Россией войск вблизи Украины. Москва отвергает обвинения в эскалации в регионе.