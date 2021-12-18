Кулеба и Столтенберг обсудили "масштабную концентрацию" сил РФ вблизи Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее.
Он призвал Россию увеличить прозрачность военных маневров, "предотвратить эскалацию и уменьшить напряжение".
Он подтвердил, что страны НАТО единодушно осуждают поведение России по поводу незаконной аннексии Крыма, а также поддержку Россией боевиков на Донбассе.
Столтенберг выразил поддержку украинской территориальной целостности и суверенитету.
В своих ремарках после встречи Кулеба заявил, что военные маневры России, использование мигрантов в качестве оружия на границе Польши и Литвы с Беларусью и дезинформация – это все элементы российской гибридной войны против Европы и Евроатлантической общины.
Накануне генсек НАТО прокомментировал вопросы членства Украины в Альянсе. В интервью Axios Столтенберг заявил, что пока у стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины. Он также отметил, что членство в НАТО подразумевает соответствие стандартам Альянса.
Перед визитом в Брюссель на прошлой неделе Кулеба провел переговоры с чиновниками в Вашингтоне.
США подтвердили свою поддержку повышению статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, говорится в Хартии стратегического партнерства Украина – США, подписанной по результатам визита Кулебы в Вашингтон.
В ходе визита госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед российской аргессией.
Столтенберг выразил поддержку украинской территориальной целостности и суверенитету.
В своих ремарках после встречи Кулеба заявил, что военные маневры России, использование мигрантов в качестве оружия на границе Польши и Литвы с Беларусью и дезинформация – это все элементы российской гибридной войны против Европы и Евроатлантической общины.
Накануне генсек НАТО прокомментировал вопросы членства Украины в Альянсе. В интервью Axios Столтенберг заявил, что пока у стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины. Он также отметил, что членство в НАТО подразумевает соответствие стандартам Альянса.
Перед визитом в Брюссель на прошлой неделе Кулеба провел переговоры с чиновниками в Вашингтоне.
США подтвердили свою поддержку повышению статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, говорится в Хартии стратегического партнерства Украина – США, подписанной по результатам визита Кулебы в Вашингтон.
В ходе визита госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед российской аргессией.
Визиты Кулебы в США и Европу проходят на фоне сообщений о накоплении Россией войск вблизи Украины. Москва отвергает обвинения в эскалации в регионе.
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