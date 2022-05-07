Кулеба и Ермак встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности

10:55 05 августа Киев, Украина

В Вашингтоне прошла встреча глав ОП Андрея Ермака и МИД Дмитрия Кулебы с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном, стороны обсудили ряд вопросов, в частности встречу президентов двух стран.





Ермак,



Украинская и американская стороны также говорили о: Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.Ермак, Кулеба и Салливан в частности обсудили встречу Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа.Украинская и американская стороны также говорили о:

развитии ситуации на востоке Украины и совместных усилиях нашей страны и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта;

расширении стратегического партнерства между Украиной и США;

последних достижениях в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформах.

Отметим, визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого он лично еще не встречался с президентом Джо Байденом, а лишь говорил с ним телефону. В то же время Зеленский успел встретиться в Америке с Дональдом Трампом в 2019 году.