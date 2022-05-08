Кулеба и Блинкен встретились в США

09:16 06 августа Киев, Украина

В Вашингтоне прошла встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена , стороны обсудили предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США.



По словам Кулебы, Украина хочет, чтобы визит президента Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, которые выведут отношения Украины и США на следующий уровень.

"США действовали решительно, когда Россия прибегла к эскалации вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины всего несколько месяцев тому. И с того времени у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена. Я приехал сюда, как сказал Энтони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень", – сказал Кулеба перед переговорами с Блинкеном.

Он добавил, что это в интересах не только США и Украины, но также в интересах всего региона, который он представляет, где должна развиваться демократия, достигаться процветание и гарантироваться безопасность.



В свою очередь Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Госдепе министра Кулебу и украинскую делегацию.

"Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту. У нас много работы, которая сейчас продолжается", – указал он.

Блинкен заверил, что США абсолютно привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.