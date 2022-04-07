Кулеба: где присутствует Россия - там до окончательного урегулирования конфликта еще далеко
13:47 13 ноября Киев, Украина
Дмитрий Кулеба солидарен с Владимиром Зеленским относительно поддержки Азербайджана
и уверенности в том, что данное мирное урегулирование Карабахского конфликта опирается на международное право. Однако, Кулеба уверен, что РФ совершит в этой истории неожиданные маневры.
"Что касается Нагорного Карабаха - то, мягко говоря, ситуация неоднозначная с точки зрения наращивания политического влияния России в регионе, но с точки зрения наших отношений с Азербайджаном я думаю, что Азербайджан сделал тот шаг, который опирается на международное право. Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия
- до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.
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