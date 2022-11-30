Кубраков направил представление об освобождении от должности главы Мининфраструктуры

18:45 30 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук. Министр инфраструктуры Александр Кубраков направил Верховной Раде представление об увольнении с занимаемой должности.Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министр инфраструктуры Украины", - написал он на своем Telegram-канале.

По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Александр Кубраков должен получить должность вице-премьера по вопросам инфраструктуры и регионального развития.