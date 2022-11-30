Кубраков направил представление об освобождении от должности главы Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков направил Верховной Раде представление об увольнении с занимаемой должности.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Александр Кубраков должен получить должность вице-премьера по вопросам инфраструктуры и регионального развития.
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