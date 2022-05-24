Кто займет кресло мэра Харькова после Кернеса

13:45 20 декабря Киев, Украина

Печальная новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса потрясла не только его город. Это был шок для всех украинцев. Но шок проходит и перед народом встает вопрос: что дальше? Все озадачены вопросом о том, кто же займет место руководителя крупнейшего города Украины.

Эксперты уверены, что за это кресло неизбежно начнется большая драка.

Пост исполняющего обязанности городского головы занял соратник Кернеса Игорь Терехов. Но насколько долго он сможет продержаться в нем?

По закону

После смерти Геннадия Кернеса, которого заново избрали мэром Харькова, пока он был в реанимации, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

Далее Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы мэра не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий Кернеса. Но, как показывает практика, Рада может безнаказанно не назначать новые выборы и гораздо дольше.

«Пока функции мэра есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы главы Харькова состоятся в ближайшее время», — считает председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Кто такой Терехов

И такой консенсус местных элит вполне может сформироваться вокруг Игоря Терехова.

Терехов – бывший инженер и футбольный судья. В качестве лайнсмена Терехов даже обслужил 22 игры Высшей лиги в 1992—1995 годах.

С 1999 года Игорь Терехов стал чиновником. Первая должность — начальник отдела потребительского рынка управления экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.

После прихода в мэрию тандема Михаил Добкин — Геннадий Кернес, Терехов перевелся в облгосадминистрацию. Год трудился в аппарате ОГА, баллотировался (неудачно) в Верховную Раду от блока Наша Украина. Затем губернатор Арсен Аваков сделал его своим заместителем.

Но после того, как Аваков потерял власть и покинул страну в 2010 году, Терехов стал уже заместителем Кернеса, который как раз выиграл выборы городского головы.

«Давайте мы четко расставим все акценты. Мы говорим и говорили о том, что муниципалитет — это не арена каких-то политических высказываний и политических проектов. Мы все здесь работаем и всегда работали на благо города Харькова и на благо харьковчан, поэтому мы сегодня не будем говорить ни о каких командах — экс-губернатора и так далее», — объяснял Терехов переход на работу к Кернесу в апреле 2010 года.

В роли заместителя мэра Терехов работал вплоть до 9 декабря 2020 года. Именно он после ранения Кернеса все чаще замещал мэра на заседаниях исполкома и публичных мероприятиях.

Политические вывески Терехов менял синхронно с боссом: Возрождение, Доверяй делам, наконец — Блок Кернеса. В 2020 году Терехов стал вторым номером в списке блока, получившего 34 из 84 мест в горсовете нового созыва.

На вопрос, произойдет ли обращение к парламенту о назначении новых выборов на пятнадцатый день после смерти мэра, как того требует закон, Терехов ответил: «Если бы это было самым злободневным вопросом для города Харькова и харьковчан… Сегодня есть совершенно другие вопросы, которыми мы должны заниматься».

Ближайшая возможная дата выборов в Харькове — 28 марта. Если процедуру соблюсти не успеют, Терехов останется и.о. мэра как минимум до конца октября 2021 года.

Будет борьба

По мнению политолога Владимира Фесенко, выборы мэра Харькова состоятся в следующем году и главу города придется выбирать во втором туре, поскольку у команды Кернеса четко определенного наследника нет. Так, объясняет политолог, на выборах городского головы Харькова, 25 октября, Геннадий Кернес победил в первом туре, получив 60,34% голосов. На втором месте был Александр Фельдман с 14,32%. Но, по мнению эксперта, это не значит, что на внеочередных выборах Фельдман одержит победу. По словам Фесенко, четко определенного наследника нет. Да, есть административный наследник, Терехов, но это скорее фигура местоблюстителя. А вот электорального наследника нет.

"Если команда Кернеса определится, что от них идет конкретная фигура, ну, например, допустим, тот же Терехов. Но автоматически рейтинг Кернеса к нему не перейдет. Конечно, будут и другие фавориты. Это и Фельдман, и Добкин, который судя по всему будет участвовать в выборах. Он и хотел, но его убедили не делать этого. Одна из крупнейших интриг будет связана с тем, будет ли участвовать в выборах Светличная? В принципе у нее есть шанс побороться за победу и быть компромиссной фигурой. Но захочет ли она этого? Но Светличная тоже своя. В целом же явного фаворита не будет, победитель определится во втором туре. Поэтому очень важно, кто выйдет во второй тур? Фельдман был в конфликтующем лагере. Поэтому команда Кернеса вряд ли его будет поддерживать. Что касается Добкина, если он найдет компромисс с командой Кернеса, тогда возможна какая-то поддержка. Но Добкин играет в оппозиционном лагере, а команда Кернеса, включая самого Геннадия Адольфовича, давно выбрала конструктивную модель взаимодействия с центральной властью", — отмечает Фесенко.

Но, по словам политолога, точно можно сказать, что эпоха монопольного влияния Кернеса на политическую ситуацию и систему власти в Харькове завершилась.

"С высокой вероятностью уже с сегодняшнего дня начнется борьба за политическое и деловое наследство Кернеса. Причем именно деловое также, что может стать главным риском для команды Кернеса. Потому что влиять, по крайней мере до новых выборов будет сама команда Кернеса. Она все-таки имеет ключевые рычаги влияния в городском совете, и, думаю, в областном совете. Хотя и там, и там союз со "слугами", и это в принципе такой компромиссный вариант взаимодействия с президентской командой. Однако, команда все же неоднородная, и как это часто бывает, когда идет лидер, тем более такой лидер, авторитарный, который все контролировал сам, то неизбежна борьба за наследство", — подытожил Фесенко.

Есть в Харькове и другие большие игроки. Политолог Виктор Таран не сомневается, что министр внутренних дел Арсен Аваков, бизнес которого был сформирован на Харьковщине еще до того, как он стал там главой ОГА, имеет определенные интересы в данном регионе.