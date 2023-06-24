Кто выбирает путь зла - разрушает сам себя, - Зеленский о событиях в россии

14:43 24 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не отреагировать на бурно развивающиеся события в россии. Анализируя мятеж наемников Пригожина против российских властей, глава государства заявил в Telegram, что в настоящее время слабость россии очевидна.

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от побега и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды ". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - отметил он.

По словам Зеленского, "россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен".

"Слабость россии очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", – заявил президент.

Президент призвал украинцев сохранять крепость, единство и силу. По его словам, все украинские командующие, все воины "знают, что делать".

Напомним, 23 июня Пригожин заявил об ударе Минобороны рф по лагерям ЧВК Вагнер. Российское оборонное ведомство эту информацию назвало провокацией. Пригожин сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". Генпрокуратура рф объявила о возбуждении уголовного дела в отношении главаря "вагнеровцев".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и Воронежа. Он требует встречи с министром обороны рф Сергеем Шойгу и начальником Генштаба рф Валерием Герасимовым, иначе – поход "вагнеровцев" на Москву.

Президент рф Владимир путин выступил со специальным обращением, в котором назвал мятеж Пригожина "изменой" и пригрозил наказанием всем участникам событий. На что "вожак вагнеровцев" ответил, что "не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной".