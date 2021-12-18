Кто вместо Омельченко войдет в Киевсовет. Имена кандидатов

После смерти эксмера Киева Александра Омельченко, который в Киевсовете возглавлял фракцию «Единство», встал вопрос, кто возглавит фракцию и кто станет новым депутатом Киевсовета. Скорее всего, новым председателем фракции может стать Виталий Павлик из окружения экснардепа Александра Супруненко. Именно Павлик регулярно участвует в согласительных совещаниях перед сессиями. Об этом пишет «Честно».
В Киевсовете фракция "Единство" представлена 14 депутатами. Почти половина фракции прошла, преодолев избирательную квоту (Вадим Иванченко, Виталий Павлик, Юрий Сулига, Ольга Веремеенко, Ваган Товмасян и Роман Ярошенко).
Из проходной части списка «Единства Омельченко» сразу ушла девятый номер Оксана Поцилуйко (получила 38 голосов). Депутатом же стал 13 номер списка Константин Бровченко. Ему доверились около 1,3 тыс. избирателей. Соответственно, сейчас в Киевсовет может зайти 14 номер в едином избирательном списке «Единства» Инна Ярмоленко, которая в территориальном избирательном списке набрала 912 голосов.
Инна Ярмоленко в 2020 году баллотировалась вместе с сестрой Юлией Ярмоленко, но в отличие от сестры не прошла.
Об Инне Ярмоленко известно из ее биографии, что она работала заместителем коммерческого директора сети «Киевхлеб». Заметим, что гендиректор компании Ярослав Федоренко депутат Киевсовета от «Единства».
Осенью 2020 Инна Ярмоленко так объясняла свою мотивацию баллотироваться в Киевсовет на Троещине: «Мое знакомство с Киевом 24 года назад началось именно с Деснянского района, когда я маленькой приезжала к своим родственникам в гости. И очень досадно, что именно этот район не имеет существенных положительных изменений, кроме новостроек за эти годы. Поэтому я принял решение идти в депутаты именно по Троещине. Я как молодая женщина и будущая мама хочу приложить максимум усилий по работе с проблемами в социальной, образовательной и культурной сферах. Сделайте максимально комфортным для жизни взрослых и детей Троещину! Чтобы эта часть города была полноценной составляющей нашей столицы».
Движение «Честно» направило вопрос Инне Ярмоленко относительно ее намерений относительно депутатства в Киевсовете, однако пока она не ответила.
В случае, если Инна Ярмоленко решит отказаться от депутатского мандата, следующим по списку будет действующая депутат Броварского городского совета от «Родного дома» Наталья Маслова.
В 2020 году Маслова неудачно баллотировалась в Киевсовет от «Единства» (хотя набрала в округе 1514 голосов избирателей, по единому списку не прошла), но приняла участие в выборах в Броварах с другой партией «Родной дом» и стала депутатом горсовета Броваров. Это стало возможным благодаря тому, что выборы в Броварах проводились повторно в январе 2021 года.
Напомним, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19. В последний месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения.
29 ноября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, второй этаж) состоится прощание Омельченко . Воздать уважение бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.
Похоронят Омельченко на Байковом кладбище , будут петь в Успенском соборе в Лавре.
В Киевсовете фракция "Единство" представлена 14 депутатами. Почти половина фракции прошла, преодолев избирательную квоту (Вадим Иванченко, Виталий Павлик, Юрий Сулига, Ольга Веремеенко, Ваган Товмасян и Роман Ярошенко).
Из проходной части списка «Единства Омельченко» сразу ушла девятый номер Оксана Поцилуйко (получила 38 голосов). Депутатом же стал 13 номер списка Константин Бровченко. Ему доверились около 1,3 тыс. избирателей. Соответственно, сейчас в Киевсовет может зайти 14 номер в едином избирательном списке «Единства» Инна Ярмоленко, которая в территориальном избирательном списке набрала 912 голосов.
Инна Ярмоленко в 2020 году баллотировалась вместе с сестрой Юлией Ярмоленко, но в отличие от сестры не прошла.
Об Инне Ярмоленко известно из ее биографии, что она работала заместителем коммерческого директора сети «Киевхлеб». Заметим, что гендиректор компании Ярослав Федоренко депутат Киевсовета от «Единства».
Осенью 2020 Инна Ярмоленко так объясняла свою мотивацию баллотироваться в Киевсовет на Троещине: «Мое знакомство с Киевом 24 года назад началось именно с Деснянского района, когда я маленькой приезжала к своим родственникам в гости. И очень досадно, что именно этот район не имеет существенных положительных изменений, кроме новостроек за эти годы. Поэтому я принял решение идти в депутаты именно по Троещине. Я как молодая женщина и будущая мама хочу приложить максимум усилий по работе с проблемами в социальной, образовательной и культурной сферах. Сделайте максимально комфортным для жизни взрослых и детей Троещину! Чтобы эта часть города была полноценной составляющей нашей столицы».
Движение «Честно» направило вопрос Инне Ярмоленко относительно ее намерений относительно депутатства в Киевсовете, однако пока она не ответила.
В случае, если Инна Ярмоленко решит отказаться от депутатского мандата, следующим по списку будет действующая депутат Броварского городского совета от «Родного дома» Наталья Маслова.
В 2020 году Маслова неудачно баллотировалась в Киевсовет от «Единства» (хотя набрала в округе 1514 голосов избирателей, по единому списку не прошла), но приняла участие в выборах в Броварах с другой партией «Родной дом» и стала депутатом горсовета Броваров. Это стало возможным благодаря тому, что выборы в Броварах проводились повторно в январе 2021 года.
Напомним, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19. В последний месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения.
29 ноября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, второй этаж) состоится прощание Омельченко . Воздать уважение бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.
Похоронят Омельченко на Байковом кладбище , будут петь в Успенском соборе в Лавре.
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