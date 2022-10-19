Кто виноват в уничтожении самолета «Мрия» – расследование СБУ

17:19 18 октября Киев, Украина

Самолет АН-226 "Мрия" не уберегло руководство Госпредприятия "Антонов", считают в Службе безопасности Украины по результатам расследования.
 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели расследование по уничтожению АН-225 «Мрия».

Следствие установило, что «отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов».

В то же время добавляют в заявлении, при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.
 
Бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

В марте уже во время полномасштабного вторжения гендиректор отправлял за границу самолеты на техобслуживание. И вместо специалистов-авиастроителей отправил близкого родственника.
«По этому факту экс-директору уже сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 «Мрия», - говорится в сообщении.