Кто виноват в уничтожении самолета «Мрия» – расследование СБУ

17:19 18 октября Киев, Украина

Самолет АН-226 "Мрия" не уберегло руководство Госпредприятия "Антонов", считают в Службе безопасности Украины по результатам расследования.





Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели расследование по уничтожению АН-225 «Мрия».



Следствие установило, что «отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов».



Об этом сообщает пресс-служба СБУ Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели расследование по уничтожению АН-225 «Мрия».Следствие установило, что «отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов».

В то же время добавляют в заявлении, при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.

Бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.



В марте уже во время полномасштабного вторжения гендиректор отправлял за границу самолеты на техобслуживание. И вместо специалистов-авиастроителей отправил близкого родственника.