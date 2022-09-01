Кто стоит за взрывами поездов и машин в рф, - Арестович о росте сопротивления в рф

07:55 28 августа Киев, Украина

В россии возрастает сопротивление путинскому режиму, в стране действуют партизаны. Об этом в субботу, 27 августа, сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в беседе с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"В россии вовсю действуют ячейки "Легионов Свободы россии". Отважные молодые люди валят поезда, рвут склады возле аэродромов, жгут машины, военкоматы. В россии вообще есть приличное сопротивление путинскому режиму. Люди бьются за свободу россии. "Легион" ширится и растет. Если в начале это все начиналось по принципу несколько десятков человек, то сейчас это хороший батальон, я вам скажу", - прокомментировал Арестович. Советник главы ОПУ отметил, что людям, которые поступают в "Легион" на территории Украины, дают лучших инструкторов, вооружают по первому классу: "Потому что отдают должное бойцам, которые рискнули всем".

Напомним, бывший депутат Госдумы рф Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.