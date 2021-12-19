Кто станет главой украинской делегации в ТКГ

13:59 29 Июль Киев, Украина

Сейчас место Леонида Кучмы в ТКГ будет временно занимать Алексей Резников, он же и является одним из претендентов на должность главы делегации украинской стороны в ТКГ.

Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - сказал на брифинге глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.



Зеленский указал, что возглавлять такую группу – это очень тяжелая работа, особенно когда заседания идут по 10, 12 или 15 часов, и вновь поблагодарил Кучму за его работу на этой должности.

"Наши люди, общество, большинство депутатов Верховной Рады, которые говорят о войне на Донбассе, как нам нужно действовать в Минске, даже не понимают, что там происходит", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что с человеком, который возглавит украинскую делегацию в ТКГ, должна разговаривать Россия, но самое главное – его должны уважать в Украине.





