Кто станет главой украинской делегации в ТКГ

Сейчас место Леонида Кучмы в ТКГ будет временно занимать Алексей Резников, он же и является одним из претендентов на должность главы делегации украинской стороны в ТКГ.
Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский.
По словам президента, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.
Зеленский указал, что возглавлять такую группу – это очень тяжелая работа, особенно когда заседания идут по 10, 12 или 15 часов, и вновь поблагодарил Кучму за его работу на этой должности.
Зеленский указал, что возглавлять такую группу – это очень тяжелая работа, особенно когда заседания идут по 10, 12 или 15 часов, и вновь поблагодарил Кучму за его работу на этой должности.
Президент подчеркнул, что с человеком, который возглавит украинскую делегацию в ТКГ, должна разговаривать Россия, но самое главное – его должны уважать в Украине.
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