Кто причастен к убийству белорусского активиста Шишова

18:35 04 августа Киев, Украина

Смерть руководителя «Белорусского дома в Украине» (БДУ) Виталия Шишова, который занимался сбором информации о работающих в Украине КГБшниках и помогал белорусским изгнанникам в Украине, стала резонансным событием не только для Украины, но и для большинства Западных стран.



По заявлению активиста БДУ Юрия Шчучко, к убийству лидера организации Виталия Шишова причастны спецслужбы Белоруссии.



Эксперты отмечают, что Шишов стал очередной жертвой диктаторского режима Лукашенко наряду с Витольдом Ашурком, Романом Бондаренко и другими.

Некоторые подчеркивают, что не случайно глава БДУ был убит через повешение, учитывая, что белорусское государственное телевидение еженедельно выпускает передачи о «предателях, которых надо вешать».



В Европарламенте обвинили Лукашенко в убийстве Шишова. Кроме того, представители Евросоюза, ООН, МИД Австралии и другие Западные страны призвали к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Виталия Шишова.



В то же время активизировались и гибридные журналисты в Украине.



Например, якобы профессиональный журналист Екатерина Сергацкова, пишущая на российский манер «Белоруссия», вместо «Беларусь», сделала «сенсационное заявление» буквально сразу после смерти белорусского оппозиционера о публикации в ближайшее время материала с подробностями убийства, намекая о причастности к смерти националистических группировок.

Знаково, что до этого у Екатерины Украина была рассадником ИГИЛ, а теперь – националистов и нацистов.



Исходя из того, что параллельно с этой «сенсацией» российские сливные бачки распространяют информацию о якобы резком ухудшении социально-политической обстановки в Украине (убийства, захват здания Кабмина и т.д.), речь идет об активной фазе реализации гибридной операции российских спецслужб по дискредитации Украины.