Кто поддерживает экономику россии - СМИ назвали страну

07:25 13 августа Киев, Украина

Турция, преследуя собственные интересы, помешала Западу полностью изолировать российскую экономику. Об этом в пятницу, 12 августа, пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, в первом полугодии экспорт турецких товаров в россию достиг максимума за последние восемь лет.

"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью", - говорится в материале.

Однако, как указано, такое положение дел "расстраивает" союзников Турции по НАТО - США и европейские страны, - поскольку они "пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций".

Напомним, 5 августа Эрдоган и президент россии владимир путин провели переговоры в Сочи, в ходе которых стороны договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

Вскоре после этого в Евросоюзе заговорили о возможности введения санкций против Анкары за ее сотрудничество с москвой.