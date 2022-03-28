Кто поддержал путинское вторжение в Украину (детально)

Союзниками рашистов, страны, которые поддерживают оккупантов, трудно назвать. Это скорее малое моральное удовлетворение для “бункерного”, который считает себя правым. Среди государств поддержавших военного преступника - Эритрея, КНДР, Сирия и Белоруссия. В тоже время, Лукашенко до сих пор отказывается вступать в войну. Башар Асад не отправляет своих наемников на сторону рашистов, как было обещано. Ким Чен Ын поддерживает на словах. Эритрея, видимо, получив однажды спонсорство в несколько миллионов долларов и пары ящиков автоматов для бесконечных гражданских воин, единожды проголосовала против осуждения рашистов на саммите ООН. На этом, ее поддержка закончилась.

Кроме неоднозначных союзников в виде государств, рашисты и пропагандисты постоянно ссылаются на западных представителей, которые ничуть не лучше вышеперечисленных стран. Одним из таких является Дж. Майкл Спрингман. Пропагандисты называют его “американским дипломатом”. На самом деле, этот человек давно завершил свою карьеру. Он был начальником американского визового бюро во времена Рейгана и Буша старшего. Славу Спрингман получил в тот момент, когда выдал незаконные визы двум пакистанцам, которые, как позже выяснилось, были отправлены в США по приказу Усамы бен Ладена. К слову, большое уважение среди рашистов, Спрингман получил, когда четыре года назад разместил карикатуру, где Украина была изображена в виде собачей фекалии.

Другим “примером адекватной западной мысли”, для пропагандистов выступает Эрик Земмур. Француз, из семьи алжирских евреев беженцев, который, не без помощи Кремля, стал одним из главных претендентов на президентское кресло в апреле 2022 года. В прошлом журналист, он отличается крайне ультраправыми взглядами и 2020 году заявил, что дети беженцев из Алжира – наркоманы, насильники и воры, не достойны приезжать во Францию, и все они должны немедленно быть депортированы. Кроме того, в 2013 году, он написал хвалебную статью о “бункерном”, а после начала войны призвал США предоставить гарантии безопасности для агрессора, а также обвинил Францию и Германию в том, что они не заставили Украину выполнить “Минские договоренности”. Примечательно и то, что являясь человеком, с крайне правыми взглядами, Земмур имеет, скажем так, “иное отношение к истории Второй мировой войны”. К примеру, он выступил с защитой относительно правления Виши во Франции во времена оккупации гитлеровцами. Режим являлся коллаборационистским и с 1942 года способствовал отправки еврейского населения страны в лагеря смерти фашистов. Земмур заявил, что “Виши выдавали немцам только тех евреев, которые не являлись гражданами Франции”. О таких фактах из биографии француза, рашистские пропагандисты не упоминают.

Вот такие “союзники” окружают “бункерного”. Те зверства, которые творят его подвижники, ничуть не уступают деяниям зарубежных “партнеров”. Тираны и диктаторы держаться вместе и круг сообщников Гитлера 2.0 яркое тому подтверждение.