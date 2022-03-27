КСУ заказал металлические решетки на окна и двери после акции протеста

12:14 02 ноября Киев, Украина

По данным системы ProZorro, Конституционный Суд Украины сделал заказ на приобретение металлических решеток на окна и двери на сумму 49 тыс. грн.
 
В соглашении сообщается, что решетки установят на первом этаже здания.

Закупку осуществили 30 октября после 16:00, то есть после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного Суда утром того дня.
фото: КСУ заказал решетки на окна и двери
Напомним, 30 октября возле здания Конституционного Суда Украины устроили акцию протеста возмущенные решением суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Протестующие забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками. Предлагали отправить в российский Ростов тех судей, которые принимали решение.