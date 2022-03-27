КСУ заказал металлические решетки на окна и двери после акции протеста

12:14 02 ноября Киев, Украина

По данным системы ProZorro , Конституционный Суд Украины сделал заказ на приобретение металлических решеток на окна и двери на сумму 49 тыс. грн.

В соглашении сообщается, что решетки установят на первом этаже здания.





Закупку осуществили 30 октября после 16:00, то есть после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного Суда утром того дня.

Напомним, 30 октября возле здания Конституционного Суда Украины устроили акцию протеста возмущенные решением суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Протестующие забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками. Предлагали отправить в российский Ростов тех судей, которые принимали решение.