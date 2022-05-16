КСУ рассмотрит законность локдауна выходного дня

11:10 14 декабря Киев, Украина

Локдаун выходного дня вызвал недовольство не только среди части населения, но и нардепов, в связи с этим 48 народных депутатов подали в Конституционный суд представление о законности карантина.



Они просят рассмотреть вопрос соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10 постановления КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.



В своем представлении депутаты обжаловали отдельные пункты правительственного постановления, в частности, о введении карантина выходного дня. Также у народных избранников вызвал сомнения пункт о запрете проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Конституционный суд приступит к рассмотрению данного представления уже во вторник, 15 декабря — судьи будут решать вопрос о форме рассмотрения депутатского документа.





