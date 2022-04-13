КСУ признал конституционным языковый закон

16:25 14 июля Киев, Украина

Закон об украинском языке, согласно которому органы госвласти, местного самоуправления и других публичных сфер общественной жизни должны использовать государственный язык, признан конституционным.

Соответствующее решение принял Конституционный суд в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба суда.

"Только что Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказали в суде.

Полный текст решения будет опубликован в четверг.



Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.



21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.