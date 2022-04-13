КСУ признал конституционным языковый закон

Закон об украинском языке, согласно которому органы госвласти, местного самоуправления и других публичных сфер общественной жизни должны использовать государственный язык, признан конституционным.
Соответствующее решение принял Конституционный суд в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба суда.
Полный текст решения будет опубликован в четверг.
Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.
Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
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