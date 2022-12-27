КСУ признал конституционным требование о переименовании УПЦ МП

15:33 27 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Конституционный суд пришел к выводу, что закон, требующий переименования Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к россии, соответствует нормам Конституции.Об этом сообщает пресс- служба КСУ

"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на пленарном заседании 27 декабря Конституционный суд завершил рассмотрение "дела о полном названии религиозных организаций" по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины. В ее рамках рассматривалось соответствие Конституции закона Украины " О внесении изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения) , руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировав часть территории Украины ".

"Принятый Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации", - отметили в КСУ.

Также документ установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве-агрессоре.

"Принимая решение, Конституционный суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу "Ильин и другие против Украины", где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять невозможное название. введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название", — подчеркнули в суде.

Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Конституционного суда 28 декабря 2022 года. В тот же день в 9:30 состоится брифинг судей-докладчиков по этому делу. В ходе брифинга представителям средств массовой информации сообщат детали принятого решения.