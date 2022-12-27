КСУ признал конституционным требование о переименовании УПЦ МП

Конституционный суд пришел к выводу, что закон, требующий переименования Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к россии, соответствует нормам Конституции.
Об этом сообщает пресс- служба КСУ.
Об этом сообщает пресс- служба КСУ.
Как отмечается, на пленарном заседании 27 декабря Конституционный суд завершил рассмотрение "дела о полном названии религиозных организаций" по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины. В ее рамках рассматривалось соответствие Конституции закона Украины " О внесении изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющуюся частью) религиозной организации (объединения) , руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировав часть территории Украины ".
Также документ установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве-агрессоре.
Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Конституционного суда 28 декабря 2022 года. В тот же день в 9:30 состоится брифинг судей-докладчиков по этому делу. В ходе брифинга представителям средств массовой информации сообщат детали принятого решения.
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