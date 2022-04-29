KSE подсчитала сумму ущерба нанесенного Украине в ходе войны

Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,6 трлн грн, или 88 млрд долл.
Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 3,1 млрд долл. Суммарные же убытки Украины составляют 564-600 млрд долл.
Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE).
Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE).
Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" совместно со специалистами из Центра экономической стратегии, Prozorro, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Transparency International Украина и Украинского совета торговых центров. Поддержку оказывают Офис президента, Министерство экономики, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство инфраструктуры.
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными о повреждениях и разрушениях объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения, активов предприятий. А за 62 дня полномасштабного вторжения России в Украине:
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными о повреждениях и разрушениях объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения, активов предприятий. А за 62 дня полномасштабного вторжения России в Украине:
- повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. км дорог, 32 млн кв. м жилого фонда;
- повреждены, разрушены или захвачены 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия;
- повреждены и разрушены как минимум 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта; пострадали 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.
Среди областей, где больше всего повреждены и разрушены учебные заведения, – Донецкая, Луганская и Харьковская области. В результате войны в Донецкой области разрушены и повреждены более 30% учебных заведений, в Луганской – более 23%, в Харьковской – почти 19%.
Общие потери экономики Украины из-за войны войны колеблются от 564 до 600 млрд долл. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.
Также к оценке были добавлены ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.
Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".
Восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – поскольку агрессор должен платить за развязанную им войну. Власти уже ведут соответствующие переговоры с США и другими партнерами.
В Канаде уже подготовились передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение.
Общие потери экономики Украины из-за войны войны колеблются от 564 до 600 млрд долл. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.
Также к оценке были добавлены ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.
Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".
Восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – поскольку агрессор должен платить за развязанную им войну. Власти уже ведут соответствующие переговоры с США и другими партнерами.
В Канаде уже подготовились передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение.
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