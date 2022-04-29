KSE подсчитала сумму ущерба нанесенного Украине в ходе войны

07:55 29 апреля Киев, Украина

Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,6 трлн грн, или 88 млрд долл.





Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 3,1 млрд долл. Суммарные же убытки Украины составляют 564-600 млрд долл.Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE)

Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит" совместно со специалистами из Центра экономической стратегии, Prozorro, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Transparency International Украина и Украинского совета торговых центров. Поддержку оказывают Офис президента, Министерство экономики, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство инфраструктуры.



Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными о повреждениях и разрушениях объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения, активов предприятий. А за 62 дня полномасштабного вторжения России в Украине:

повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. км дорог, 32 млн кв. м жилого фонда;





повреждены, разрушены или захвачены 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия;





повреждены и разрушены как минимум 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта; пострадали 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Среди областей, где больше всего повреждены и разрушены учебные заведения, – Донецкая, Луганская и Харьковская области. В результате войны в Донецкой области разрушены и повреждены более 30% учебных заведений, в Луганской – более 23%, в Харьковской – почти 19%.



Общие потери экономики Украины из-за войны войны колеблются от 564 до 600 млрд долл. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.



Также к оценке были добавлены ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.



Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".



Восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – поскольку агрессор должен платить за развязанную им войну. Власти уже ведут соответствующие переговоры с США и другими партнерами.



В Канаде уже подготовились передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение.