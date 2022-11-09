Крымский мост будут ремонтировать до осени 2023 года - британская разведка

Крымский мост вряд ли полностью запустят до сентября 2023 года, несмотря на все усилия по ремонту, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По данным разведки, 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт для перемещения и установления замены 64-метрового пролета. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.
По данным разведки, 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт для перемещения и установления замены 64-метрового пролета. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.
Заменить поврежденный участок железнодорожного моста планируют к сентябрю 2023 г., хотя вице-премьер-министр россии заявил, что сроки ремонта будут ускорены, отметили разведчики.
Как отметили в разведке, атака на Крымский мост привела к перерыву материально-технического снабжения россии в Крым и юг Украины. Это уменьшило способность россии перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автотранспорту.
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