Крымский мост будут ремонтировать до осени 2023 года - британская разведка

09:27 09 ноября Киев, Украина





По данным разведки, 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт для перемещения и установления замены 64-метрового пролета. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета. Крымский мост вряд ли полностью запустят до сентября 2023 года, несмотря на все усилия по ремонту, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.По данным разведки, 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт для перемещения и установления замены 64-метрового пролета. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

"Хотя крымские "чиновники" утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, на брифинге президента рф путина отмечалось, что работы на другой проезжей части повлекут за собой нарушение дорожного движения до марта 2023 года", - говорится в сообщении британской разведки.

Заменить поврежденный участок железнодорожного моста планируют к сентябрю 2023 г., хотя вице-премьер-министр россии заявил, что сроки ремонта будут ускорены, отметили разведчики.

“Один путь открыт, но движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев", – говорится в отчете британской разведки.

Как отметили в разведке, атака на Крымский мост привела к перерыву материально-технического снабжения россии в Крым и юг Украины. Это уменьшило способность россии перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автотранспорту.

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