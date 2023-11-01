Крымская прокуратура обвиняет бывшего зампреда КГГА в мошенничестве

16:30 01 ноября Киев, Украина





Об этом было объявлено на официальном сайте прокуратуры в среду, 1 ноября.



Имя бывшей чиновницы не указывается в тексте, но по заблокированной фотографии можно узнать, что речь идет о Ирене Кильчицкой.



Ей предъявляют Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт против бывшего заместителя председателя КГГА Об этом было объявлено на официальном сайте прокуратуры в среду, 1 ноября.Имя бывшей чиновницы не указывается в тексте, но по заблокированной фотографии можно узнать, что речь идет о Ирене Кильчицкой.Ей предъявляют обвинения в незаконном завладении средствами, полученными от продажи крымской недвижимости в особо крупных размерах. Ее действия рассматриваются как мошенничество, предусмотренное статьей 190 частью 4 Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновной, Кильчицкой может грозить до восьми лет лишения свободы.

Согласно данным прокуратуры, в 2021 году потерпевший, владея имуществом в Крыму, решил продать его, чтобы избежать возможной "национализации" этого имущества со стороны оккупационных властей. Общая сумма продажи составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 гривен).



Заявляется, что обвиняемая взяла на себя обязательства о помощи потерпевшему в переводе средств с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. В силу ее известности в политических и бизнес-кругах, а также наличия финансовых ресурсов, потерпевший решил воспользоваться ее помощью.



Мужчина выполнил все указания обвиняемой и перевел средства ее сообщнику на оккупированной территории. Однако бывшая чиновница предприняла попытку присвоения средств себе и отказалась их возвращать.