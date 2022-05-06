Крымская платформа может "припарковаться" в рамках ООН 

12:37 03 августа Киев, Украина

Украина не в состоянии ежегодно проводить масштабный саммит Крымской платформы , в связи с этим правительство рассматривает вариант проведение данного мероприятия в рамках ООН.

Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

"Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому, будем думать над форматами", - сказала Джапаров.

По словам первого заместителя министра, кроме этого, на Министерство иностранных дел возложена задача дальнейшего оперирования Крымской платформы, ее международного элемента.

"Ясно, что на уровне уже дипломатического фронта эта работа будет усилена. Плюс, важным вкладом Крымской платформы мы уже видим результаты и национальный маршрут: приняли стратегию, приняли закон о коренных народах, отменили совместную экономическую зону, запускается фронт-офис под Офисом постоянного представителя президента Украины в Крыму. Сейчас активно готовят этот фронт-офис, потому что Президент хочет показать участникам саммита, как будет выглядеть фронт-офис "Крымской платформы", который будет координировать национальную политику. Есть очень много таких задач. Я на самом деле очень рада, мне кажется что это как раз тот момент, когда количество переходит в качество", - отметила она.

Дипломат не дала ответа на вопрос о том, каков объем ресурсов, потраченных на проведение саммита. Однако, по ее словам, МИД планирует по итогам провести соответствующие подсчеты.

"Мы до сих пор в процессе, поскольку финансирование всех мероприятий будет идти через МКИП. Мы сейчас в процессе запуска всех возможных процедур", - сказала заместитель министра.