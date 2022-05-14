Крымская платформа должна стать постоянной формой давления на Россию - МИД Польши

"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопрос о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.