Крымская платформа должна стать постоянной формой давления на Россию - МИД Польши

В МИД Польши заявили, что Крымская платформа даст возможность международному сообществу выразить протест против агрессивных действий Российской Федерации.
Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".
Как сообщалось, от Польши в саммите "Крымской платформам" 23 августа примет участие президент Польши Анджей Дуда.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во вторник, 10 августа, что участие в саммите "Крымской платформы" уже подтвердили участники от 37 стран.
"Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии