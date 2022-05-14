Крымская платформа должна стать постоянной формой давления на Россию - МИД Польши

09:34 11 августа Киев, Украина

В МИД Польши заявили, что Крымская платформа даст возможность международному сообществу выразить протест против агрессивных действий Российской Федерации. 
 
Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".
"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопрос о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось, от Польши в саммите "Крымской платформам" 23 августа примет участие президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во вторник, 10 августа, что участие в саммите "Крымской платформы" уже подтвердили участники от 37 стран.

"Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.