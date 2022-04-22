"Крымская платформа": Черногория получила приглашение от Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.