"Крымская платформа": Черногория получила приглашение от Украины
22:37 24 ноября Киев, Украина
Эмине Джапарова на
встрече с представителем Черногории в Украине Драгицей Понорац, обсудила ряд важных вопросов, а также пригласила принять участие Черногорию в работе "Крымской платформы".
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.
Посол отметила, что Черногория
занимает четкую позицию относительно непризнания временной оккупации украинского полуострова, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении России.
"Собеседницы также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию с распространением COVID-19 в обеих странах и меры, которые предпринимают правительства для противодействия коронавируса", - говорится в сообщении.
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