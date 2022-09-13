Крымчанам угрожают уголовным преследованием за проукраинские лозунги, песни и украинский гимн

08:01 13 сентября Киев, Украина

"Глава администрации Крыма" Сергей Аксенов , назначенный из москвы после аннексии полуострова российскими войсками, записал видеообращение, в котором он угрожает уголовным наказанием крымчанам, которые "выходят на публичные мероприятия, поют гимн Украины и выкрикивают националистические лозунги".

По его словам, в последнее время подобные видеозаписи стали появляться в интернете.

"На общественных мероприятиях скандируют националистические лозунги, поют гимны, особенно в период "специальной военной операции". Это будет караться в уголовном порядке – и организаторы, и участники", – заявил Аксенов.

По словам Аксенова, жителей Крыма будут идентифицировать по видеозаписям, увольнять с работ и закрывать их бизнес.



Накануне в Крыму на свадьбе местных жителей включили "Ой у лузі червона калина". Видео танцев под украинскую песню попало в сеть и вызвало истерику у оккупантов.

В российских телеграмм-каналах начали распространять запись и искать присутствующих на видео людей.