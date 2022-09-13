Крымчанам угрожают уголовным преследованием за проукраинские лозунги, песни и украинский гимн

"Глава администрации Крыма" Сергей Аксенов, назначенный из москвы после аннексии полуострова российскими войсками, записал видеообращение, в котором он угрожает уголовным наказанием крымчанам, которые "выходят на публичные мероприятия, поют гимн Украины и выкрикивают националистические лозунги".
По его словам, в последнее время подобные видеозаписи стали появляться в интернете.
По словам Аксенова, жителей Крыма будут идентифицировать по видеозаписям, увольнять с работ и закрывать их бизнес.
Накануне в Крыму на свадьбе местных жителей включили "Ой у лузі червона калина". Видео танцев под украинскую песню попало в сеть и вызвало истерику у оккупантов.
Накануне в Крыму на свадьбе местных жителей включили "Ой у лузі червона калина". Видео танцев под украинскую песню попало в сеть и вызвало истерику у оккупантов.
В российских телеграмм-каналах начали распространять запись и искать присутствующих на видео людей.
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