Крым за решеткой. По данным КПГ, 110 крымчан удерживаются РФ в колониях и изоляторах

Крымская правозащитная группа опубликовала на своем сайте список по меньшей мере 110 человек, которых российские оккупанты удерживают в следственных изоляторах или колониях.
Согласно списку, в делах крымских мусульман или "Хиз бут-Тахрир" фигурируют почти 70 человек. Еще 15 человек проходят по делам "украинских диверсантов", шесть - по делу Свидетелей Иеговы. Также один человек преследуется по делу "группы Сенцова".
Ранее в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человек сообщили, что по состоянию на ноябрь 2020 года 130 граждан Украины преследуются Россией по политическим мотивам.
Согласно списку, в делах крымских мусульман или "Хиз бут-Тахрир" фигурируют почти 70 человек. Еще 15 человек проходят по делам "украинских диверсантов", шесть - по делу Свидетелей Иеговы. Также один человек преследуется по делу "группы Сенцова".
Ранее в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человек сообщили, что по состоянию на ноябрь 2020 года 130 граждан Украины преследуются Россией по политическим мотивам.
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