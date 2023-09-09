Крым: оккупанты готовят мобилизацию, формируя списки студентов-выпускников

Во временно оккупированном Крыму российские власти начали подготовку к мобилизации, формируя списки выпускников высших учебных заведений. Об этом сообщает движение "АТЕШ" в своем канале в Telegram.
Информатор, предоставивший данные из паспортного стола Красногвардейского района, утверждает, что уже началась работа по составлению списков студентов-выпускников. Следует отметить, что Джанкойский район оказался лидером по числу потенциальных призывников.
Также "АТЕШ" сообщил, что особое внимание уделяется выпускникам института "Агротехнологическая академия" при университете имени Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, а также выпускникам колледжей, в частности Симферопольского автотранспортного колледжа.
Эти меры свидетельствуют о нарастающем напряжении в регионе, связанном с возможной мобилизацией и призывом молодых людей на службу.
Информатор, предоставивший данные из паспортного стола Красногвардейского района, утверждает, что уже началась работа по составлению списков студентов-выпускников. Следует отметить, что Джанкойский район оказался лидером по числу потенциальных призывников.
Также "АТЕШ" сообщил, что особое внимание уделяется выпускникам института "Агротехнологическая академия" при университете имени Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, а также выпускникам колледжей, в частности Симферопольского автотранспортного колледжа.
Эти меры свидетельствуют о нарастающем напряжении в регионе, связанном с возможной мобилизацией и призывом молодых людей на службу.
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