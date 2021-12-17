Крым - это Украина. Президент Литвы выступил в Верховной Раде

Глава Литовской Республики Гитанас Науседа, находящийся в Украине с официальным визитом, выступил в Верховной Раде Украины.

Трансляцию вел телеканал Рада.

"Хотя прошло семь лет с момента военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина. Мы строго осуждаем незаконную аннексию России, выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и приветствуем инициативу Киева по созданию Крымской платформы", - сказал Науседа.