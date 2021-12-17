Крым - это Украина. Президент Литвы выступил в Верховной Раде
12:41 19 Март Киев, Украина
Глава Литовской Республики Гитанас Науседа, находящийся в Украине с официальным визитом, выступил в Верховной Раде Украины.
Науседа обратился к нардепам на украинском языке, осудив агрессию России. Он отметил, что многие века Украина и Литва были рядом друг с другом, и даже имели общее государство. Украиноязычную часть выступления Науседа завершил, заявив о твердом непризнание незаконной аннексии Крыма.
Трансляцию вел телеканал Рада.
"Хотя прошло семь лет с момента военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина. Мы строго осуждаем незаконную аннексию России, выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и приветствуем инициативу Киева по созданию Крымской платформы", - сказал Науседа.
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