Крым без воды Днепра. Ответ на обвинения

Со стороны России часто звучат различные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" реку Днепр и "лишать доступа к воде из нее".
Постпред президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на обвинения России в "перекрытии" реки Днепр: "По этому поводу можно сказать следующее. Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - заявил Кориневич.
Напомним, что ранее в Крыму ввели новые ограничения водоснабжения. Местные "власти" перевели еще почти 30 населенных пунктов на режимное водоснабжение или подвоз воды.
В МИД Украины заявили, что РФ должна попросить о подаче воды в Крым. Пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по водоснабжению Крыма, отметил Сергей Кислица.
Напомним, что ранее в Крыму ввели новые ограничения водоснабжения. Местные "власти" перевели еще почти 30 населенных пунктов на режимное водоснабжение или подвоз воды.
В МИД Украины заявили, что РФ должна попросить о подаче воды в Крым. Пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по водоснабжению Крыма, отметил Сергей Кислица.
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