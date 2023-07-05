Крушение самолета МАУ: Украина и еще три страны подали иск против Ирана в суд ООН

16:44 05 июля Киев, Украина





Об этом говорится в совместном заявлении государств-истцов, обнародованном на сайте МИД Украины.



В своем заявлении четыре страны утверждают, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции в результате сбития 8 января 2020 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Ирана гражданского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.



Все находившиеся на борту самолета 176 пассажиров и членов экипажа, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе. Украина, Канада, Великобритания Швеция подали общий иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбития Тегераном самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года.Об этом говорится в совместном заявлении государств-истцов, обнародованном на сайте МИД Украины.В своем заявлении четыре страны утверждают, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции в результате сбития 8 января 2020 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Ирана гражданского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.Все находившиеся на борту самолета 176 пассажиров и членов экипажа, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе.

"Тегеран также впоследствии не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование в соответствии с международным правом", - утверждают страны-истцы.

Украина, Канада, Швеция и Великобритания пытаются обосновать юрисдикцию Суда на основании пункта 1 статьи 36 Устава Суда и пункта 1 статьи 14 Монреальской конвенции, сторонами которой являются все четыре заявителя и Иран.

"Таким образом, члены Координационной группы требуют, чтобы Международный суд вынес решение по этому спору и признал, что Иран совершил международно-противоправное деяние в соответствии с нормами международного права. Члены Группы также требуют, чтобы суд обязал Иран публично признать международно-противоправные действия и бездействие и публично извиниться перед заявителями и семьями жертв", - говорится в совместном заявлении.

Международный суд ООН является основным судебным органом Организации объединенных наций. Он был создан в соответствии с Уставом ООН в июне 1945 года.