Крушение самолета МАУ: Украина и еще три страны подали иск против Ирана в суд ООН

Украина, Канада, Великобритания и Швеция подали общий иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбития Тегераном самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года.
Об этом говорится в совместном заявлении государств-истцов, обнародованном на сайте МИД Украины.
В своем заявлении четыре страны утверждают, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции в результате сбития 8 января 2020 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Ирана гражданского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.
Все находившиеся на борту самолета 176 пассажиров и членов экипажа, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе.
Об этом говорится в совместном заявлении государств-истцов, обнародованном на сайте МИД Украины.
В своем заявлении четыре страны утверждают, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции в результате сбития 8 января 2020 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Ирана гражданского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.
Все находившиеся на борту самолета 176 пассажиров и членов экипажа, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе.
Украина, Канада, Швеция и Великобритания пытаются обосновать юрисдикцию Суда на основании пункта 1 статьи 36 Устава Суда и пункта 1 статьи 14 Монреальской конвенции, сторонами которой являются все четыре заявителя и Иран.
Международный суд ООН является основным судебным органом Организации объединенных наций. Он был создан в соответствии с Уставом ООН в июне 1945 года.
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