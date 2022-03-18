Крушение самолета МАУ: Канада заявила, что небо над Ираном небезопасно

Представитель канадской власти заявил, что за крушение украинского самолета МАУ в начале 2020 года никто так и не понес ответственности. Министр транспорта Канады считает виновным в произошедшем Иран, однако страна так и не решила вопрос с безопасностью. Об этом Омар Альгабра рассказал на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в Монреале, прошедшей в июне.
Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства, и он должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал мишенью военных.
Альгабра добавил, что в этой ситуации «очевиден конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета».
По его словам, Канада намерена вскоре предложить ІКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.
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