Крупные доноры оружия в Украине не выполняют обязательства - немецкие аналитики

Поставки оружия в Украину от ключевых поставщиков, включая США, Германию и Великобританию, не соответствуют обещанным объемам и срокам снабжения. Даже сейчас, когда украинские силы нуждаются в ней во время текущего наступления.
Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики на своем Ukraine Support Tracker.
Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики на своем Ukraine Support Tracker.
В Институте отметили, что с 25 февраля по 31 мая стоимость всех зарегистрированных обязательств перед Украиной выросла на 13 миллиардов евро. Это гораздо меньше, если сравнивать с прошлыми отчетами.
В целом с начала вторжения страны союзники пообещали передать Украине вооружение на около 165 миллиардов евро.
В то же время, как отметили в институте, говорится, что меньшие страны, в частности Чехия, Словения, Польша и Словакия, получили около 80% обещанного оружия.
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