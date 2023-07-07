Крупные доноры оружия в Украине не выполняют обязательства - немецкие аналитики

14:36 07 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики на своем Ukraine Support Tracker. Поставки оружия в Украину от ключевых поставщиков, включая США , Германию и Великобританию, не соответствуют обещанным объемам и срокам снабжения. Даже сейчас, когда украинские силы нуждаются в ней во время текущего наступления.Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики на своем Ukraine Support Tracker.

"В целом было доставлено лишь немногим более половины тяжелого вооружения", — говорится в отчете.

В Институте отметили, что с 25 февраля по 31 мая стоимость всех зарегистрированных обязательств перед Украиной выросла на 13 миллиардов евро. Это гораздо меньше, если сравнивать с прошлыми отчетами.



В целом с начала вторжения страны союзники пообещали передать Украине вооружение на около 165 миллиардов евро.

"После резкого увеличения количества новых обязательств перед годовщиной начала войны общий уровень новых обязательств от союзников Украины снова снизился", – сказал руководитель группы Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

"Военные обещания приобретают значение с продолжительностью войны и наступательными планами Украины. Но разрыв между обещанной и предоставленной военной помощью велик", — говорится в отчете.

В то же время, как отметили в институте, говорится, что меньшие страны, в частности Чехия, Словения, Польша и Словакия, получили около 80% обещанного оружия.