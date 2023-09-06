Криворукие какие-то: ГУР показало, как оккупанты пытались сбить украинский дрон в Крыму

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успешно вернулся на базу после атаки российской авиации в районе мыса Тарханкут в Крыму.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
На видео, опубликованном ГУР, видно, как два российских вертолета и один самолет преследуют украинский дрон. БПЛА подвергается интенсивному обстрелу, но продолжает лететь.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
На видео, опубликованном ГУР, видно, как два российских вертолета и один самолет преследуют украинский дрон. БПЛА подвергается интенсивному обстрелу, но продолжает лететь.
ГУР утверждает, что оператор БПЛА, комментируя ситуацию, сказал: "Криворукие какие-то...".
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