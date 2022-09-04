Критическое положение на украино-польской границе - Мининфраструктуры

13:01 04 сентября Киев, Украина

Ситуация на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу. Причина кроется в низкой эффективности работы польских служб по фитосанитарному и ветеринарному контролю. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Очереди. Километровые. Многодневные. На этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска Ягодин на польской границе достигла 45 (!) километров... Водители живут на обочине возле пунктов пропуска, в ужасных условиях, по неделе, и больше, теряя доход", - рассказад Найем.

По словам Найема, такая ситуация сложилась из-за польской стороны.

"Главная причина этих очередей всем известна - это низкая эффективность работы польских служб, проводящих фитосанитарный и ветеринарный контроль. Об этом знают не только перевозчики, но и представители тех же контролирующих органов обеих стран. Но почему-то говорят об этом шепотом, чтобы никого не обидеть. Мне кажется, не признавая проблему, мы ее только усугубляем", - написал Найем.

С начала полномасштабного вторжения россии фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе замедлился в несколько раз.

Он привел в пример данные с пункта пропуска Дорогуск. Если до 24 февраля польские фитосанитарные и ветеринарные службы принимали около 80 грузовиков за сутки, то в последние дни августа от 12 до 25 фур.

"Это не просто падение скорости работы служб. Это катастрофа! Люди живут на границе по неделе и больше. И это происходит именно тогда, когда наши товаропроизводители практически отрезаны от морского и авиасообщения, и львиная доля наших товаров едет именно по дорогам", - рассказал замминистра.

Ранее сообщалось, что в пунктах пропуска на украинско-польской границе с 1 сентября по 31 будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.