Криклий о сотрудничестве между Украиной и Италией в области транспорта

20:59 04 ноября Киев, Украина

Сегодня состоялась встреча Владислава Криклия и итальянского посла Давиде Ла Чечилия. На встрече поднимался вопрос о возможном сотрудничестве Украины и Италии в реализации проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Криклия.

Владислав Криклий положительно отметил двустороннее сотрудничество между Украиной и Италией в области транспорта и подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины... Глава министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС" общей протяженностью 896 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра, привлечение ведущих итальянских компаний к реализации такого масштабного проекта в Украине будет способствовать расширению экономических отношений между Украиной и Италией.