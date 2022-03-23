Кремлевским пропагандистам Скабеевой и Киселеву объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

06:58 23 марта Киев, Украина

Офис генерального прокурора Украины сообщил российским телеведущим Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«Ради оправдания в глазах граждан РФ военных преступлений и преступлений против человечности, руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медийных лиц, публичных деятелей и известных личностей. По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территории суверенной Украины», - отмечают правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации военно-политическим руководством Российской Федерации широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину и нанесение ракетно-бомбовых ударов, повлекших гибель и ранение тысяч мирных жителей, уничтожение и повреждение большого количества объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, причинение значительный ущерб экологии и безопасности населения осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение – Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.



В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, посягающих на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершают военные и другие преступления, связанные с российской агрессией, оглашение их в международный розыск и наложение ареста на активы , где бы они ни находились.



За совершение этого преступления Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.