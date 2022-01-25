Кремлевский волк в овечьей шкуре: россиянка по заказу спецслужб вербовала патриоток из Украины

16:22 07 Май Киев, Украина

С начала захвата Крыма и войны на Донбассе, пропагандистская машина Кремля работает без остановки, сторонники "русского мира" под руководством спецслужб осуществляют информационно-психологические спецоперации в США, Европе, и конечно же в Украине.

Оккупанты пытаются любым способом доказать всем, что они не имеют отношения к развязыванию боевых действий.

Циничные призывы к Украине "прекратить войну" озвучивали российские политики с трибуны Совбеза ООН и ПАСЕ. Постоянно называя черное белым, проводят лоббистскую работу российские дипломаты, агенты в странах Запада и общественные деятели РФ.



Подобная деятельность является привычной для Кремля: держать на границе десятки тысяч вооруженных военных и рассказывать при этом о необходимости мира.



Одну из гибридных атак провели оккупанты во время показательного бряцания оружием на границах.

Женская пропаганда

Факт информационно-психологической операции зафиксировали украинские правоохранители, а задействовали в операции известных пророссийских деятельниц времен Януковича и апологеток "русского мира":

матерей Олеся Бузины и Ирины Бережной,

главного редактора газеты "2000" Тамару Гуменюк,

художественную руководительницу театра "Браво" Любовь Титаренко и многих других.

Суть спецоперации заключалась в написании обращения к президентам Украины, России и США о "мире на Донбассе". Само собой, вся информация о боевых действиях в этом "документе" была подана только с пророссийского стороны. Под видом миротворческих инициатив "активистки" рассказали о "государственном перевороте", "гражданской войне" и "самостоятельных республиках".



При этом позицию Киева подали как намерения "начать острый этап войны", а Зеленскому и компании рекомендовали начать прямые переговоры с террористическими анклавами Кремля для наступления мирной жизни на захваченных Россией территориях.





Подобные призывы к миру на условиях Москвы подносили под видом "инициативы женщин из стран постсоветского пространства". Большинство подписантов обращения - насквозь ватоголовые лица. А организовала все гражданка России, связанная с политической элитой страны-агрессора, Елена Семерикова.

Официально она занимается общественной деятельностью и возглавляет международное движение миротворчества "Женский диалог", но на самом деле - работает на российские спецслужбы



Вербовка патриотически настроенных женщин

Куратор спецоперации, как выяснилось, имеет задачу привлечь к своей деятельности как можно больше женских общественных объединений. При этом цель - патриотки. Так, с начала 2020 Семерикова пыталась проводить информационные пророссийские акции руками патриотических организаций "Объединение родных пропавших без вести "Надежда" из Днепра, а также "Всеукраинское общественное движение матерей и родственников участников АТО "Берегиня".

Когда же попытки провести акцию с участием в самом деле патриотически настроенных женщин провалились, к операции привлекли давно знакомых террористам фигуранток базы "Миротворца" и уголовных производств за антиукраинскую деятельность.



Во время проведения пропагандистской операции в подконтрольных России СМИ публиковали множество интервью и статей о "реакцию на обращение от посольства США и комментариями от руководства так называемых" ЛНР "и" ДНР ", заявляя о якобы их "государственности".



Масштабные планы

Поскольку эта попытка навести беспорядок в украинском информпространстве осталась почти незамеченной, в ближайшее время к подобным спецопераций вполне могут привлечь более раскрученные пророссийские издания, которые действуют в Украине.

Российская агрессия продолжается, оккупанты не собираются останавливаться, а поэтому продукты деятельности Семериковой и других агентов спецслужб РФ мы обязательно увидим.