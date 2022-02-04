Кремлевские методы в польской политике. Польша требует ареста российских авиадиспетчеров

Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском и намерена арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154.
Польские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск.
«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», - заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Ева Бялик.
10 апреля 2010 под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.
Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2016 году. Правительственная подкомиссия установила, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.
Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.
В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве проверялась и подтверждения не нашла.
Польские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск.
«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», - заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Ева Бялик.
10 апреля 2010 под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.
Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2016 году. Правительственная подкомиссия установила, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.
Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.
В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве проверялась и подтверждения не нашла.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии