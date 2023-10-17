Кремлевская спецоперация: РПЦ отправила "духовника путина" в Крым

11:19 17 октября Киев, Украина

Синод РПЦ уволил священника с должности главы Псковской митрополии и назначил его руководителем "Крымской митрополии". Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, приближенным к владимиру путину, а также духовником президента россии.

Для кого-то Митрополит Тихон известен по книге «Несвятые святые» – сборнике современного российского церковного фольклора, призванного показать российскую Церковь «с человеческим лицом». Кто еще помнит его псевдоисторический фильм «Гибель империи. Византийский урок», где под кампанию по выдвижению путина на третий срок (еще до решения о президентстве для медведева) он пропагандировал идею, что Запад хочет уничтожить россию и только имперская идея ее спасет.



Но чаще всего он упоминается в медиа как «духовник путина». Бывший настоятель монастыря на Лубянке в москве (это в одном квартале со штаб-квартирой ФСБ) уже бывший Псковский митрополит РПЦ. А недавно – назначенный в Крым, который он уже успел публично на проповеди охарактеризовать, как «Колыму» – место ссылки.



Зовут его Тихон Шевкунов. Один из наиболее влиятельных деятелей РПЦ, начиная со второй половины 1990-х годов. Заняв со скандалом храм в разрушенном Сретенском монастыре на Лубянке, он очень быстро нашел путь к душам своих соседей из ФСБ.



По типажу он похож на Михалкова – имперец в (псевдо)интеллектуальной обертке. Как человек, имеющий светское профессиональное образование в киноискусстве, хорошо разбирается в том, как играть на публику. Чрезвычайно способен как организатор. Умелый сборщик средств.



В определенной степени он – противоположность и Кириллу Гундяеву, и его предшественнику. Он никогда, как Гундяев, не увлекался Западом, экуменизмом, показной роскошью. Он «скромный».



В то же время он мог дать фору Алексию как интеллектуал, способный выстроить легкое общение с разными собеседниками. И без самососредоточенности и эпатажности, присущих еще одному известному медийному лицу МП – протодиакону Кураеву.



Соседство с известным зданием на Лубянке, резиденцией КГБ-ФСБ (случайное или нет – возможно когда-нибудь это станет точно известно), сыграло в его истории ключевую роль. Спецушники – тоже люди. И тоже иногда ищут «духовности». Кто-то – искренне, кто-то – потому что это модно или полезно для связей. Или, чтобы как Штирлиц через пастора Шлага, выполнять свои обязанности.



Так или иначе, Шевкунов и путин, тогда еще не президент, а сосед с ФСБ, познакомились. По-видимому, у них возникла взаимная симпатия.



Одинаковый рост, что в случае путина тоже важно: ему психологически не комфортно общаться с теми, кто выше. Одинаковые взгляды на настоящее и будущее россии – имперско-великодержавные. Умение Шевкунова подавать даже самые темные российские церковные предрассудки в симпатичной интеллектуальной обёртке. Приблизительно одинаковый возраст. Личная не скомпрометированность – никаких водочно-табачных афер в стиле Гундяева за ним не тянулось.



С тех пор между путиным и Шевкуновым завязались стабильные отношения. Хотя считать его действительно «духовником» в классическом понимании не стоит – скорее, он для российского тирана приятный собеседник на духовно-историческую тематику. А также элемент респектабельности – должен же быть у «настоящего российского патриота» собственный духовник!



Воздействие Шевкунова благодаря таким связям стало расти, особенно после прихода путина в Кремль. И возрос настолько, что когда даже совершенно бездарные особы становились епископами – он годами оставался архимандритом. Ибо, как пересказывали тогда в москве, патриарх Алексий Редигер якобы сказал: «Если он будет епископом, то кем я буду?» В патриархии опасались, что в сане епископа «духовник путина» приобретет еще больший вес.



В конце концов, эта дилемма решилась при правлении Гундяева таким образом, что Шевкунов стал викарным епископом, но через три года, в 2018-м, был отправлен архиереем в Псков. С одной стороны – от него определенным образом избавились в Москве. С другой – он стал из викарного епископа, то есть подчиненного, самостоятельным руководителем и даже митрополитом. Что формально сделало возможным для него являться реальным кандидатом на выборах патриарха (по уставу РПЦ кандидатами викарные епископы быть не могут).



Собственно и тогда, и в дальнейшем именно вокруг возможного превращения Тихона Шевкунова в патриарха Тихона II шла и идет интрига. Ибо еще почти десятилетие назад ходили слухи, что он уедет из Москвы, но не в провинциальный Псков, а в Петербург.



С началом путинской захватнической "спецоперации" Тихон был одним из первых, кто в высших эшелонах РПЦ безоговорочно поддержал путина. Ибо он сам – великодержавный шовинист и сознательный враг украинской идентичности. Поэтому целиком разделяет цель своего «духовного чада» – уничтожение Украины и воссоздание империи.



На фоне полного провала «сделки», одной из причин которого была чрезмерная переоценка симпатий украинцев к РПЦ и влияния последней на общество; на фоне попыток патриарха РПЦ до последнего ходить «между капелек» (например, он показательно отсутствовал на церемонии аннексии Крыма в 2014-м и после оккупации туда не приезжал) – росло и продолжает расти недовольство Гундяевым как «неэффективным». Он не мог ни остановить процесс автокефалии для Украины, ни повлиять на мировое религиозное сообщество по поддержке путинской политики. Растет недовольство им и в среде РПЦ – для консерваторов он слишком экуменичен и западен, для умеренных – он человек, проваливший все ожидания реформ и изменений, связанных с его избранием.



Фактически, единственный, кому до сих пор нужно его патриаршество – это он сам. Кремлю же необходим более эффективный «религиозный менеджер».



И на этом фоне предназначение Тихона Шевкунова в Крым не может не привлекать внимания. Формально Крым должен оставаться в подчинении митрополиту Онуфрию. Но фактически он был аннексирован Гундяевым еще в 2014 году. Что закрепили и документально в 2022 году, решением Синода РПЦ подчинив его направлению московскому патриарху.



До недавнего времени «Крымскую митрополию» РПЦ возглавлял Лазарь Швец – человек с длительным шлейфом сотрудничества еще с КГБ. Но он – украинец по национальности и слишком старый для активной работы. Поэтому в условиях обострения войны и перспективы потери Крыма, на церковном троне оккупированного полуострова Москве потребовался кто-то более эффективный.



Назначили Шевкунова. И все задают вопрос – почему? Что это? Наказание, повышение? Мое мнение – это типичная кремлевская спецоперация по нескольким шагам. Назначением в горячую точку и так уже достаточно известному Тихону придают медийный вес и внимание. В то же время, его крепко привязывают к действующему режиму – он не сможет, как бывший «министр иностранных дел РПЦ» Илларион Алфеев делает это из Будапешта, изображать «жертву гонений за сопротивление войне».



На мой взгляд, его заявления о ссылке – дымовой занавес и медийная игра. Так в свое время Алексий Редигер был освобожден от должности управляющего делами РПЦ, запустив слух, что это якобы ему «отомстили» за мифическое письмо Горбачеву «в защиту Церкви». Уволили, одновременно дав вторую по значению кафедру в Ленинграде и открыв дорогу к престолу в Москве. В том числе благодаря слухам о письме, которые из Алексия, известного гебиста-стукача, кем он на самом деле был десятками лет, превратили его в «защитника».



Конечно, для внешних контактов, для заграницы Шевкунов окончательно дискредитирован. Он – нечто среднее между Песковым и Дугиным, только в рясе. Но ни он сам, ни режим зарубежного авторитета и не нуждаются сейчас – им нужно решать внутренние вопросы.



И «крымский» митрополит для этого более подходит медийно, чем псковский. В то же время, место в Крыму создает для него легенду для прямых контактов с кабинетами в Москве без ведома Гундяева, повод для поездок и даже длительного пребывания в столице – потому что он «решает специальные вопросы».



Очевидно, что если бы воля Гундяева, он бы Шевкунова в Омск отправил, а не в Крым. Но в Московской патриархии никогда такие назначения не производились без согласования с властью. Для меня очевидно – Тихону создали более благоприятную стартовую позицию и одновременно – легенду.



То, что для Кремля Шевкунов наиболее удобное лицо на место патриарха – для меня также несомненно. Он органически вплетен в путинский режим и идеологию. Это понимает и Гундяев. Поэтому будет все больше пытаться демонстрировать Кремлю преданность, опасаясь, что его заменят. Так как если не будет достаточно гибким, то всегда перед глазами могут помахать Шевкуновым.



Но независимо от гибкости нынешнего патриарха Шевкунов и его покровители будут работать над тем, чтобы в нужный момент он в свое имя получил еще и титул «второй». Конечно, если режим путина просуществует дольше, чем потребуется новый руководитель РПЦ.