Кремлевская дезинформация в действии: жители Брянской области попали под обстрелы - Россия в этом обвинила ВСУ

18:53 14 апреля Киев, Украина

В жилые дома на российско-украинской границе в Брянской области попали снаряды. Губернатор региона Александр Богомаз обвинил в случившемся украинских военных.



«Сегодня ВСУ обстреляли Климово», — написал глава области.



В результате обстрела поселка пострадали семь человек, в том числе беременная и годовалый ребенок. Женщина чувствует себя удовлетворительно, младенец в состоянии средней тяжести. Местным жителям оказывается медицинская помощь, двое находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.



В школах Климовского района Брянской области с 15 апреля занятия будут проходить дистанционно. Региональные власти готовы предоставить детям путевки в санаторий.



Днем в четверг, 14 апреля, ФСБ сообщила, что украинские бойцы из минометов обстреляли брянский погранпункт «Новые Юрковичи» в 40 километрах от Климово. В тот момент на территории пункта пропуска находилось более 30 украинских беженцев, направлявшихся в РФ. Российская сторона открыла ответный огонь.



В службе отметили, что в результате минометного обстрела территории России пострадали несколько человек и два автомобиля. С начала войны это первый случай, когда в результате атаки пострадали люди в приграничных российских регионах.



Ранее в Минобороны РФ сказали, что Россия нанесет удары по Киеву, если будут предприняты попытки «диверсий» на территории России. До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что, по данным украинской разведки, Россия собирается устроить провокации на своих приграничных территориях, чтобы ударить ракетами по Киеву и создать повод для эскалации конфликта.





