Кремль заявил о начале "перемирия"

14:26 06 января Киев, Украина

Российский минобороны объявило о прекращения огня в районе "спецоперации" в одностороннем порядке. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ведомства.



Отмечается, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января "объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".



При этом представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждает, что ВСУ "продолжают обстрелы".