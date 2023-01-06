Кремль заявил о начале "перемирия"

Российский минобороны объявило о прекращения огня в районе "спецоперации" в одностороннем порядке. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января "объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".
При этом представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждает, что ВСУ "продолжают обстрелы".
Отмечается, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января "объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".
При этом представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждает, что ВСУ "продолжают обстрелы".
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