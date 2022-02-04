Кремль заявил, что США нельзя верить обвинениям относительно Украины

14:03 04 Февраль Киев, Украина

Кремль заявил, что Вашингтону нельзя доверять после того, как официальные лица США заявили, что у них есть доказательства запланированной Москвой операции по съемке фальшивого украинского нападения на россиян.

«Я бы рекомендовал никому не верить, особенно Госдепу, когда речь идет об этих вопросах», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Пентагон заявил в четверг, что у него есть доказательства плана Москвы снять фальшивое нападение Украины на россиян, чтобы оправдать свое нападение.

Ни Пентагон, ни официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, который также прокомментировал предполагаемый план, не предоставили доказательств в поддержку заявления.



К Пескову подключился и министр иностранных дел России Сергей Лавров, он обвинил «западных коллег» в выдумке.



«Бредовый характер подобных измышлений — а их с каждым днем все больше и больше — очевиден для любого мало-мальски опытного политолога», — заявил он в телеобращении.