Кремль все чаще напоминает о мирных переговорах с Украиной

Войну в Украине возможно прекратить "достижением ее целей" или мирными переговорами. Об этом заявил на брифинге 11 ноября пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.
Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт в Украине может закончиться только после вывода российских сил.
Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт в Украине может закончиться только после вывода российских сил.
При этом песков добавил, что мирные переговоры "в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".
Он утверждает, что "Киев не хочет переговоров", и так называемая "специальная военная операция" продолжается".
Он утверждает, что "Киев не хочет переговоров", и так называемая "специальная военная операция" продолжается".
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