Кремль все чаще напоминает о мирных переговорах с Украиной

13:48 11 ноября Киев, Украина





Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт в Украине может закончиться только после вывода российских сил. Войну в Украине возможно прекратить "достижением ее целей" или мирными переговорами. Об этом заявил на брифинге 11 ноября пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт в Украине может закончиться только после вывода российских сил.

"С нашей точки зрения специальную военную операцию в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", - подчеркнул спикер владимира путина.

При этом песков добавил, что мирные переговоры "в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".



Он утверждает, что "Киев не хочет переговоров", и так называемая "специальная военная операция" продолжается".