Кремль усиливает Росгвардию на случай внутренних потрясений - британская разведка

09:47 08 августа Киев, Украина

Российские власти усиливают мощь Росгвардии, рассчитывая на ее ведущую роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Как отмечают в учреждении, 4 августа 2023 г. президент путин подписал закон, который позволит оснастить Росгвардию тяжелым вооружением.

"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником путина виктором золотовым. Решение усилить силы было принято после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

При этом, несмотря на утверждение Золотова, что его силы "отлично" показали себя во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-то эффективные действия против "Вагнера". В то же время, она была создана для подавления именно таких угроз внутренней безопасности, отмечается в сообщении.

"Поскольку Золотов ранее предполагал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в британском министерстве.

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