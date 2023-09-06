Кремль усиливает Росгвардию на случай внутренних потрясений - британская разведка

Российские власти усиливают мощь Росгвардии, рассчитывая на ее ведущую роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в учреждении, 4 августа 2023 г. президент путин подписал закон, который позволит оснастить Росгвардию тяжелым вооружением.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в учреждении, 4 августа 2023 г. президент путин подписал закон, который позволит оснастить Росгвардию тяжелым вооружением.
При этом, несмотря на утверждение Золотова, что его силы "отлично" показали себя во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-то эффективные действия против "Вагнера". В то же время, она была создана для подавления именно таких угроз внутренней безопасности, отмечается в сообщении.
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