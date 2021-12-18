Кремль угрожает эскалацией конфликта на Донбассе из-за НАТО
13:43 09 Апрель Киев, Украина
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО
не "потушит" конфликт на Донбассе
, а наоборот, приведет к масштабной эскалации.
Об этом она заявила в пятницу, 9 апреля, сообщают РосСМИ.
"Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она.
При этом Захарова не пояснила, каким образом это может произойти.
"В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер", - добавила она.
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