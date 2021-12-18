Кремль угрожает эскалацией конфликта на Донбассе из-за НАТО

13:43 09 Апрель Киев, Украина

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО не "потушит" конфликт на Донбассе , а наоборот, приведет к масштабной эскалации.

Об этом она заявила в пятницу, 9 апреля, сообщают РосСМИ.

"Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она.

При этом Захарова не пояснила, каким образом это может произойти.