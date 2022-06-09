Кремль собрался объединить оккупированные украинские территории в один «федеральный округ»

18:24 09 июня Киев, Украина

Новый «округ» должен появиться после того, как на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут псевдореферендумы о присоединении к россии. 
 
Об этом сообщает издание «Медуза», со ссылкой на три источника, близких к администрации путина.
 
Создание «округа» курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

Сейчас, как рассказали источники издания, идет подбор кадров для работы в "военно-гражданских администрациях" в Херсонской и Запорожской областях и в "администрации" самопровозглашенного "ЛНР", в так называемой "ДНР" и уже произошли кадровые перестановки. 
 
Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение "референдумов". Пока обсуждаются две даты их проведения: первая – «в середине июля, если ситуация на фронте позволит», вторая – «более реальная», 11 сентября.

Кроме того, как пишет «Медуза», кремль ищет политтехнологов на должности "политруков" или "замполитов", которые будут работать на оккупированных территориях – "курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к референдумам, социалку".

При этом приоритет для работы на захваченных территориях кремль отдает российским кадрам.