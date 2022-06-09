Кремль собрался объединить оккупированные украинские территории в один «федеральный округ»

Новый «округ» должен появиться после того, как на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей пройдут псевдореферендумы о присоединении к россии.
Об этом сообщает издание «Медуза», со ссылкой на три источника, близких к администрации путина.
Создание «округа» курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.
Сейчас, как рассказали источники издания, идет подбор кадров для работы в "военно-гражданских администрациях" в Херсонской и Запорожской областях и в "администрации" самопровозглашенного "ЛНР", в так называемой "ДНР" и уже произошли кадровые перестановки.
Сейчас, как рассказали источники издания, идет подбор кадров для работы в "военно-гражданских администрациях" в Херсонской и Запорожской областях и в "администрации" самопровозглашенного "ЛНР", в так называемой "ДНР" и уже произошли кадровые перестановки.
Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение "референдумов". Пока обсуждаются две даты их проведения: первая – «в середине июля, если ситуация на фронте позволит», вторая – «более реальная», 11 сентября.
Кроме того, как пишет «Медуза», кремль ищет политтехнологов на должности "политруков" или "замполитов", которые будут работать на оккупированных территориях – "курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к референдумам, социалку".
При этом приоритет для работы на захваченных территориях кремль отдает российским кадрам.
Кроме того, как пишет «Медуза», кремль ищет политтехнологов на должности "политруков" или "замполитов", которые будут работать на оккупированных территориях – "курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к референдумам, социалку".
При этом приоритет для работы на захваченных территориях кремль отдает российским кадрам.
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