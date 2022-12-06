Кремль развернул в США кампанию по дезинформации, чтобы подорвать военную помощь для Украины

16:14 06 декабря Киев, Украина

Москве в этой информационной операции "подыгрывают" американские политики, в частности, некоторые республиканцы. Об этом сообщает The Guardian.



Издание отмечает, что в помощи российской пропаганде задействованы ряд американских правых политиков. Среди них, отрицатель Холокоста и сторонник превосходства белой расы Ник Фуэнтес, бывший советник Трампа Стив Бэннон, телеведущий Fox News Такер Карлсон.



Рф пыталась провести операцию через заявления членов Республиканской партии, таких как Пол Госар, Марджори Тейлор Грин и Скотти Перри. Эти политики в мае отдали свои голоса против выделения Украине 40-миллиардного пакета помощи.



Популярный среди консерваторов портале Rumble разместил пропагандистские материалы российского канала RT. Издание отметчает, что эта платформа получила крупное финансирование от венчурной компании, которая была основана недавно избранным сенатором-республиканцем от штата Огайо Джеймом Венсом при поддержке миллиардера Питера Тиля.