Кремль рассматривает вариант участия США в переговорах по Донбассу, если они примут сторону РФ

11:16 26 июня Киев, Украина

В Кремле допустили участие США в разрешении российско-украинского конфликта на востоке Украины, однако для этого российская сторона должны быть уверена, что Америка сможет повлиять "на выполнение Украиной минских соглашений".
 
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
 
Он отметил, что пока никаких конкретных обсуждений на эту тему не ведется.

Рябков пояснил, что точно не знает, "каковы могут быть параметры обсуждения" этого вопроса.
"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль... Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - сказал российский дипломат.