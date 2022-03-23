Кремль рассматривает вариант участия США в переговорах по Донбассу, если они примут сторону РФ

11:16 26 июня Киев, Украина

В Кремле допустили участие США в разрешении российско-украинского конфликта на востоке Украины, однако для этого российская сторона должны быть уверена, что Америка сможет повлиять "на выполнение Украиной минских соглашений".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что пока никаких конкретных обсуждений на эту тему не ведется.



Рябков пояснил, что точно не знает, "каковы могут быть параметры обсуждения" этого вопроса.