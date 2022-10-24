Кремль распространяет фейки о том, что Украина изготовила «грязную бомбу»

11:35 24 октября Киев, Украина

Центр противодействия дезинформации сообщил, что кремлевские пропагандисты и представители власти рф распространили ложные обвинения, что якобы Украина почти изготовила "грязную" бомбу и может ее применить в дальнейшем, что приведет к еще большей эскалации конфликта.

«Аферисты и бандеровцы Стерненко и Притула начинают сбор денег на грязную бомбу», – заявил рупор кремля соловьев.

Пропагандисты ссылаются на "заслуживающие доверия источники в разных странах" утверждается, что якобы работы над бомбой "уже находятся на завершающей стадии" и что якобы "осуществляются негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".

23 октября министр обороны россии сергей шойгу продолжил распространение фейков о якобы использовании "грязной бомбы", позвонив своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США, в разговоре он утверждал, что Украина готовится осуществить атаку под ложным флагом, используя грязную бомбу (обычную взрывчатку, пропитанную радиоактивным материалом), не являющийся ядерной, чтобы обвинить россию в использовании оружия массового поражения.

«В ходе переговоров между шойгу и министрами обороны Франции, Турции и Великобритании, шойгу довел до коллег обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением «грязной бомбы», – СМИ рф

Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Британии выступили с общим заявлением, осудив лживые попытки россии обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» на собственной территории и подтвердив непоколебимую поддержку Украины.

Текст совместного заявления обнародован в ночь на понедельник на официальном вебсайте Госдепартамента США.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, снова заявляем о нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне текущей агрессии рф. Мы по-прежнему исполнены решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это потребуется», – отмечается в документе.

В заявлении также подчеркивается: все три страны высказали единую позицию, а именно, что «отвергают откровенно лживые утверждения россии о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на собственной территории». Кроме того, западные страны предупредили рф, что разоблачат любую попытку кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.